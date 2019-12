Ritardi metro | rabbia e ironia dei cittadini | “San Gennà GUIDALA tu”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Disservizi, disagi, esasperazione ema anche tanta. Il web si scatena a seguito della due giorni dedicata ai disservizi dei trasporti napoletani. Sciopero prima, guasto poi e alla fine ci si mettono anche gli utenti a prolungare iche in un momento di esasperazione decidono di incamminarsi a piedi sui binari. Su Facebook c’è chi si scatena contro l’azienda: “Paghiamo biglietti e abbonamenti per ricevere tutti questi disagi in cambio”, lamentando anche un costo eccessivo del biglietto, rispetto ai servi ricevuti in cambio; chi disapprova il gesto dei viaggiatori esasperati, che hanno prolungato la chiusura dellasia per tempo sia per tratta: “Non bastava lo sciopero e il guasto, ci volevano anche i viaggiatori in protesta…così veramente non se ne può più”. Tra i vari commenti anche chi, da buon napoletano, la ...

