Risultati Europa League – Ok Porto e Rangers Glasgow | le classifiche aggiornate FOTO

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Si gioca la sesta ed ultima giornata di. Impegnate Lazio e Roma. I biancocelesti perdono in casa del Rennes, il Celtic perde in Romania sul campo del Cluj. Nel girone B Copenaghen e Malmo volano ai sedicesimi. Il Getafe batte il Krasnodar e passa il turno. Ottengono la qualificazione Arsenal ed Eintracht Francoforte. Nel girone G passano. Il programma completo e le. GIOVEDI’ ore 18,55 APOEL-Siviglia 1-0 Basilea-Trabzonspor 2-0 CFR Cluj-Celtic 2-0 Dyn. Kyiv-Lugano 1-1 FC Copenhagen-Malmo 0-1 Francoforte-Guimaraes 2-3 Getafe-Krasnodar 3-0 LASK Linz-Sporting 3-0 PSV-Rosenborg 1-1 Qarabag-Dudelange 1-1 Rennes-Lazio 2-0 St. Liege-Arsenal 2-2 ore 21 Espanyol-CSKA Mosca 0-1 FC-Feyenoord 3-2 Gent-Oleksandriya 2-1 Ludogorets-Ferencvaros 1-1 Manchester Utd-AZ Alkmaar ...

