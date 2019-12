Risultati Champions League | classifica Diretta gol live score | festa Atalanta e Juve

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 12 dicembre 2019)goldelle partite che si giocano per la sesta giornata della fase a gironi, mecoledì 11 dicembre.

DiMarzio : ??#UCL | Impresa #Atalanta! La squadra di #Gasperini fa la storia: è agli ottavi di #ChampionsLeague ?? - Zebrino_10 : RT @antoal_92: Con la certezza della qualificazione agli ottavi ed i risultati conseguiti finora nel girone (3V, 1P), i ricavi da Champions… - enricodanna : Dal punto di vista del gioco, #Juventus meglio in #Champions che in campionato. Idem per il #Napoli, anche per i ri… -