Rifiuti Roma | il presidente M5s della commissione Ambiente contro il piano Ama | “La linea

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Ladel Movimento 5 stelle è ‘no agli inceneritori’ e ‘sì alla differenziata’ attraverso la strategia deizero”. Daniele Diaco rompe il silenzio nella fronda – per ora maggioritaria – dei pentastellati capitolini che si oppongono alla realizzazione di un nuovo termovalorizzatore, soluzione proposta daldi Ama Spa, Stefano Zaghis, manager nominato nelle scorse settimane dalla sindaca Virginia Raggi. Ilin Campidoglio a Ilfattoquotidiano.it parla quasi da capogruppo, prendendosi la responsabilità di riferire a nome non solo del M5sno ma anche nazionale. “Gli intendimenti fondanti del Movimento sono molto chiari. L’è una delle cinque stelle e non c’è alcuna possibilità che si possa derogare”, dice Diaco, molto vicino all’ex assessora ai, Pinuccia Montanari, dimessasi a febbraio in polemica con ...

CalabriaTw : A #Roma un netturbino su tre è “inabile” e non raccoglie i rifiuti. E quindi che cosa fa durante il suo turno di la… - BarillariM5S : @nzingaretti Grazie per non aver fatto ancora un piano rifiuti regionale dopo 7 anni. Grazie per aver scaricato la… - matteosalvinimi : Ma è normale che a Roma per strada prendano fuoco i bus di linea? Tre in tre giorni e l’ultimo questa mattina, per… -