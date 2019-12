Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ un Antonio Diassai preoccupato, al termine di una lunga riflessione riservata con i manager delle Società partecipate della Provincia. Il presidente non fa nulla per nascondere i propri sentimenti: “Dobbiamo confrontarci ogni mese con i manager delle Società partecipate per un percorso condiviso di lavoro. Senza questo non si può andare avanti”. Nonostante questo, Dievita una polemica diretta con laCampania, in particolare sulla questione, senza però arretrare dalle proprie posizioni. “Ladeve riconoscerenostra Provincia la perequazione dei costi delle discariche post mortem che oggi vengono ingiustamente sopportati solo dai sanniti, mentre la legge regionale dice che invece debbono partecipare tutti i circa 4 milioni di cittadini campani”, ha sottolineato il ‘padrone di casa‘ ...

anteprima24 : ** #Rifiuti: Di Maria lancia segnali distensivi alla Regione ma avvisa ** - LAltravoce : A Caggiano una mensa a metro zero e rifiuti zero La responsabile del progetto Maria Vittoria Maradei ci spiega l'id… - wangfeifeii0427 : Una cosa che non ho mai capito appieno in Reign è perché Re Francis inizialmente rifiuti la Regina Maria. Fa salire il nervoso a tratti. -