Repubblica | con Gattuso il Napoli torna sulla terra dopo aver provato a diventare top

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Il monumento non c’è più. Ill’ha smontato e rimosso a notte fonda e in modo quasi furtivo: fosse anche per pudore e rispetto, ma dando lo stesso la sensazione di vergognarsene un po’”. Lo scrive, commentando l’esonero di Carlo Ancelotti da parte del presidente De Laurentiisla notte di Champions che ha regalato all’accesso agli ottavi. Il giorno, scrive il quotidiano, è palpabile l’imbarazzo. “Il day after in casa azzurra è stato del resto pieno d’imbarazzo, ben visibile durante la sua presentazione ufficiale sulle guance arrossate di Rino, l’allievo che è stato chiamato per prendere il posto del maestro”. Ildiha come obiettivo il quarto posto e la Champions anche l’anno prossimo. Un obiettivo notevolmente ridimensionato rispetto al passato. “Arrivare quarti per gli ...

