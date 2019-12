Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un politico costretto a dimettersi dopo le inchieste di un giornale. Oggetto degli articoli: l’enorme discrepanza tra i redditi dichiarati e le spese sostenute per una residenza da nababbo. No, non c’entrano niente Matteoe la villa acquistata grazie a un prestito da 700mila euro di uno dei finanziatori di Open, che lo stesso governo del Pd aveva nominato in Cassa depositi e prestiti. O meglio: l’ex premier è intervenuto in Senato proprio per attaccare i magistrati e le inchieste sull’attività della fondazione che ha fatto da cassaforte alla sua ascesa politica. E ha riservato qualche colpo basso anche ai giornali, che hanno riferito di quell’indagine: “Per distruggere la reputazione di un uomo può bastare la copertina di qualche settimanale”, ha detto riferendosi all’Espresso, autore dello scoop sul prestito (poi restituito) usato dall’ex ...

fattoquotidiano : Renzi e le citazioni storiche: sbaglia la ricostruzione del caso Leone (sbugiardato da un senatore). E reinterpreta… - Noovyis : (Renzi e le citazioni storiche: sbaglia la ricostruzione del caso Leone (sbugiardato da un senatore). E reinterpret… - papel61 : RT @ZenatiDavide: #Politica #BettinoCraxi #MatteoRenzi #Senato Renzi e le citazioni storiche: sbaglia la ricostruzione del caso Leone (sbug… -