Rennes-Lazio 2-0 | le pagelle di CalcioWeb | Acerbi l’orso abbraccia tutti | Vavro “ma ndo

(Di giovedì 12 dicembre 2019), ledi– Vincere non sarebbe servito a nulla, visto che il Cluj ha battuto il Celtic, ma i biancocelesti neanche c’hanno provato. I ragazzi di Inzaghi in vacanza in Francia: neanche un tiro verso la porta, finisce 2-0 per ilcon doppietta di Gnagnon. Queste, al termine del match, ledella nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY del match.Salin 6; Doumbia 6, Nyamsi 6.5, Gnagnon 8, Boey 6.5; Tait 7, Lea Siliki 6.5 (73′ Camavinga 6.5), Grenier 6.5, Da Cunha 7 (76′ Del Castillo sv); Siebatcheu 6.5 (69′ Niang 6), Gboho 6.5.Proto 6 – Migliore in campo, questo dice tanto… Bastos 5 – Prende 5 ed è il migliore. Fate un po’ voi…4 – “, ma perché non te ne ‘Va…vro”. Nel primo tempo decide di partire da solo palla al piede ...

