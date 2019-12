Rennes-Lazio 2-0 | Europa League 2019-2020 | decide la doppietta di Gnagnon | ufficiale

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Laconferma la sua stagione a due facce, superlativa in campionato e ampiamente al di sotto delle aspettative incon un’eliminazione praticamente mai in discussione materializzatasi questa sera al termine dell’ultima giornata della fase a gironi dell’. I capitolini si sono dovuti arrendere uscendo sconfitti per 0-2 dal Roazhon Park disenza riuscire praticamente mai a mettere seriamente in difficoltà i padroni di casa, i quali sono stati trascinati dallaa sorpresa del difensore centrale Jorispraticamente mai pericolosa nel primo tempo e punita al 30′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo da, nella ripresa la partita si incattivisce ma in campo non arriva la scossa attesa da parte di Immobile e compagni. Da Cluj Napoca non arrivano buone notizie, i biancocelesti mollano ...

fabiopetrocelli : La #Lazio vista in campo stasera in #EuropaLeague contro il #Rennes è una squadra di terza categoria e, tra l'altro… - StadioSport : Video Gol Highlights Rennes-Lazio 2-0: doppietta di Gnagnon per la vittoria francese! - - Noovyis : (Lazio fuori dall’Europa League: biancocelesti ko a Rennes. Ai sedicesimi Eintracht e Arsenal) Playhitmusic - -