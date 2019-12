Regno Unito al voto | seggi aperti

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Elezioni nelfino alle 23 italiane. Jeremy Corbyn sfida Boris Johnson. Attesa per i primi risultati. LONDRA (INGHILTERRA) – Elezioni nel: l’attesa è finita. Alle 8 di giovedì 12 dicembre 2019 sono state aperte le urne in tutto il Paese per eleggere i 650 membri della Camera dei Comuni. La preferenza potrà essere espressa fino alle 23 (orario italiano) con Boris Johnson favorito su Jeremy Corbyn. Boris Johnson (fonte foto https://www.facebook.com/borisjohnson/) Il sistema elettorale Il sistema elettorale in Gran Bretagna è quello di un maggioritario relativo. In Parlamento entra solo il candidato che ottiene il maggior numero di voti, gli altri cadono nel vuoto. fonte foto copertina https://www.facebook.com/borisjohnson/

sole24ore : Incognita Brexit sulle elezioni nel Regno Unito - sole24ore : Vai in #Inghilterra? Ti serve il #passaporto. Le novità di #Brexit - Gilas79201942 : RT @agambella: È il giovedì elettorale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Conservatori e Laburisti si contendono la guida… -