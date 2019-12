Regali di Natale 2019 | idee #NeverStop

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Calvin KleinIzipiziCasioWranglerNew BalancePiquadroOyshoPaco RabanneAtlantic StarsFisicoU&B TWINSETErin SnowVictoriaO’Neilladidas by Stella McCartneyArenaJean-Charles De Castelbajac x RossignolCarrera5 PreviewTopshopSkechersadidas OriginalsWoolrichFILA EyewearPrimarkSmith by SafiloTimberlandSorelColumbiaItalia Independent#NeverGiveUp #NoLimits, sono questi gli hashtag preferiti da sportivi e amanti delle sfide. E questo nuovo capitolo della nostra guida aidiper parole chiave è pensato proprio per loro: indomiti campioni, instancabili escursionisti, sciatori provetti, yogi e yogini, nuotatori, atleti e «palestrati». Qualunque sia lo sport del cuore, in tutti è presente la voglia di mettersi alla prova, di sfidare se stessi e superare i propri limiti… fosse anche solo con il selfie perfetto. Aiutiamoli dunque con l’attrezzatura giusta e una buona dose ...

