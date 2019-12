Reddito di cittadinanza | stop all’assegno in caso di lavori brevi | cosa cambia per i

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Niente più decadenza, ma solo una sospensione dell'assegno per i beneficiari deldiche decidono di accettare un lavoro a tempo determinato che duri pochi mesi e si esaurisca entro la fine dell'anno in corso. La novità viene introdotta da un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato: andiamo a vederecambierà per i beneficiari.

matteorenzi : Vi prego di leggere queste considerazioni di Capone. Dalla prima all’ultima #chapeau. Altroché reddito di cittadina… - matteorenzi : #ISTAT: La produzione industriale in Italia cala del 2.4% in un anno. È un pessimo segnale, figlio di scelte come r… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Reddito di cittadinanza, molti sussidi e poco lavoro: un'offerta di impiego ogni 900 aspiranti [di… -