Radiato a vita il maratoneta che ha molestato in diretta tv una reporter – Il video

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lo scorso 7 dicembre Alex Bozarjian, giornalista etelevisiva statunitense di WSAV-TV, si trovava alla maratona di Savannah per fare la cronaca della gara. A un tratto le si avvicina un concorrente che la palpeggia per poi correre via. Bozarjian, palesemente sconvolta dal gesto, ha continuato il collegamento, ma su Twitter si è scagliata contro l’ignoto uomo: «Mi hai violata, oggettificata e imbarazzata. Nessuna donna dovrebbe mai dover sopportare questo al lavoro o in qualunque altro luogo!». To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019 Gli organizzatori della maratona hanno assicurato che avrebbero preso provvedimenti. E così è stato: in meno di 24 ore ...

