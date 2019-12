Quel commissario di Polizia di Padova che aveva capito tutto E che fu processato per

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lo “specifico” del terrorismo stragista sta innanzinella ferocia degli attentati contro cittadini inermi. Poi nell’impiego di una violenza che colpisce, nel mucchio, chiunque capiti a tiro; non una violenza “selettiva” comela del terrorismo di sinistra o di destra, che dal mondo della clandestinità decide quali “simboli” uccidere o “gambizzare”. Infine, uno “specifico” costante dello stragismo è il coinvolgimento di settori inquinati delle istituzioni, a livello di programmazione dell’attentato e/o depistaggio delle indagini.Questi tratti si ritrovano tutti nel “grappolo” di stragi che colpì il nostro Paese il 12 dicembre di 50 anni fa: due volte a Milano, con la bomba alla Banca dell’agricoltura di piazza Fontana (17 morti) e un’altra ...

