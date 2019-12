Quanto spende la regina per i regali di Natale e quante cartoline invia

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019)2017: laElisabetta e Filippo arrivano a Sandringham2017: laElisabetta e Filippo arrivano a Sandringham2017: laElisabetta e Filippo arrivano a Sandringham2017: laElisabetta e Filippo arrivano a Sandringham2017: laElisabetta e Filippo arrivano a Sandringham2017: laElisabetta e Filippo arrivano a Sandringham2017: laElisabetta e Filippo arrivano a Sandringham2017: laElisabetta e Filippo arrivano a Sandringham2017: laElisabetta e Filippo arrivano a SandringhamElisabetta II ha una regola di: itra i membri stretti della royal family devono essere economici, scherzosi e (quasi) irriverenti. Ma questo non vuol dire che a dicembre lei stessa non si trasformi in una sorta di Santa Claus reale. Secondo un ex assistente di Buckingham Palace, Sua Maestà ...

daepi63 : @Alyenante Chissa' quanto spende di riscaldamento... - Fabio68017588 : @AieieBrazov3 Ma checcentra? Non sto parlando di quanto si spende ma come! - bellogatto1 : RT @rubino7004: @gloquenzi @nientediniente1 @giuslit Guarda che se lo Stato è in AVANZO significa che spende meno di quanto tassa. E non è… -