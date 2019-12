Quanto guadagna Rino Gattuso | stipendio e patrimonio dell’allenatore

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è il nuovo allenatore del Napoli: succede il suo vecchio allenatore e “figura paterna” Carlo Ancelotti. Una decisione presa, aa pare, già a inizio dicembre e non certamente dopo la sonora vittoria dei partenopei contro il Genk per 4 a 0. Eccoguadagnerà l’ex allenatore del Milan nella società di Aurelio De Laurentiis,sarà il suo, quanti anni ci sono sul suo contratto e come giocherà la sua nuova squadra.al Napoli:e contratto Gennaroè il nuovo allenatore del Napoli: succede al suo “maestro” Carlo Ancelotti sulla panchina e il suo ruolo potrebbe non limitarsi a quello di traghettatore. Il suo contratto parla chiaro: sarà legato alla squadra partenopea fino a giugno 2020, ovvero fino al termine del campionato, ma ...

borghi_claudio : @BDamico83 15 euro (lordi!) ad articolo supponendo un articolo al giorno festivi compresi e immaginando che ogni ar… - fantastilandia : @virginiaraggi @Totti Totti lo ha fatto come spot pubblicitario, quindi ci ha guadagnato. Lei Virginia Raggi Sindac… - LadyNews_ : Quanto guadagna #ValentinaNappi per i suoi film a luci rosse? -