Puglianello ‘plastic free’ | il Comune regala borracce agli studenti

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Anche ildisarà presto “plastic free”. E’ difatti prevista per metà gennaio la consegna dellein materiale non plasticodelle scuole cittadine. Lo ha deliberato nei giorni scorsi la Giunta presieduta dal sindaco Francesco Maria Rubano nei giorni scorsi, su proposta del vice-sindaco e assessore all’Ambiente Giuseppe Bartone e sollecitazione della consigliera delegata all’Attuazione del Programma Anna Franco. “E’ negli obiettivi di questa amministrazione – ha spiegato Bartone – volgere particolare attenzione ai cambiamenti climatici ed all’inquinamento causati anche da un uso smodato della plastica. Questo è un tema caldissimo, che non può più essere più ignorato nelle agende dei comuni. Il principale modo per contrastare gli anzidetti fenomeni, è la riduzione dell’utilizzo di ...

