Provano a rubare auto ferma a metro Anagnina: arrestati (Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – E’ successo nel parcheggio della metro Anagnina, a Roma. Una coppia di fidanzati, mentre si stava recando a riprendere la propria auto, arrivata in prossimita’ della stessa, ha visto la luce interna della propria autovettura accesa e un giovane appoggiato con il gomito sullo sportello di un’altra macchina in sosta. Il complice, accortosi del loro arrivo, ha gettato in terra una lattina e ha avvertito il suo compagno, che nel frattempo armeggiava con i cavi dell’auto dei ragazzi per metterla in moto. Attimi concitati in cui i ladri hanno immediatamente tentato di darsi alla fuga, ma la fretta li ha fatti andare a sbattere in retromarcia con la macchina dei due giovani. L’impatto ha provocato l’improvvisa chiusura della portiera, aperta nel frattempo dalla donna, incinta di 5 mesi, che nella circostanza e’ stata anche colpita. Le ...

