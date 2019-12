Protezione Civile Lazio | preallerta per venti burrasca

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, venerdi’ 13 dicembre, e per le successive 24-36 ore si prevedono suldiforte, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” “Inoltre si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone centro meridionali della regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto inoltrato un bollettino conper vento su tutte le zone di allerta del: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini ...

ItalyMFA : Il Min. @luigidimaio è oggi in missione in #Albania ???? Per portare la solidarietà ???? per il drammatico sisma di fi… - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNa Domani, 13 dicembre 2019, chiusi i parchi e le scuole cittadine a seguito dell'avviso di allerta me… - comunevenezia : ?? #Meteo #Neve?? Viste le previsioni meteo di @arpaveneto, la Centrale operativa della Polizia locale e la Protez… -