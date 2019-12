Profumi e plié (Di giovedì 12 dicembre 2019) C’è un’affinità tra musica e bouquet olfattivi. Tono, colore, ritmo: solo un genio come Jean-Paul Goude, image-maker francese, art-director, fotografo e regista poteva trasformare una fragranza in coreografia, dimostrando quanto le sinfonie e i Profumi abbiano una partitura simile. Basti pensare all’audizione alla Chorus Line in onda in questi giorni, messa in scena per Chance Eau Tendre di Chanel. Demiurgo di Grace Jones, dal 1989 infatti collabora con la maison a doppia C per shooting, illustrazioni, slate. Tutto grazie a lui è diventato uno spettacolo. L’amicizia tra i due iniziò con la campagna pubblicitaria del profumo maschile Égoïste: cinquanta donne affacciate alle finestre di un elegante palazzo sbattono ritmicamente gli scuri inveendo contro l’oggetto del comune desiderio, un uomo égoïste appunto, che presumibilmente tiene tutte sulla corda. Un cult. Da allora, il legame tra ...

