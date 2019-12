Prevedere i terremoti | il ruolo fondamentale della magnitudo e la sua evoluzione nel tempo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il forte terremoto che ha fine novembre ha seminato morte e distruzione in Albania e i numerosi sciami sismici che stanno interessando l’Italia nelle ultime settimane (ultimo in ordine cronologico quello del Mugello) sottolineano l’importanzasismologia nella società moderna. Soprattutto alla lucefragilità delle strutture italiane in un territorio così attivo a livello sismico, gli studi sulla previsione deisono fondamentali per identificare le zone più a rischio e sulle quali intervenire prima che si verifichi un disastro. E in questi studi, grande importanza riveste l’indice, che nel corso degli anni è diventato il parametro più studiato in sismologia. “Le indicazioni sullaadottate dall’Assemblea IASPEI a Zurigo nel 1967 hanno avuto un effetto sia stabilizzante che stimolante sulle determinazionie sulla ricerca ...

