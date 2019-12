Pretty Princess | trama cast e curiosità del film con Anne Hathaway e Julie Andrews

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Natale è nell’aria e per chi ha voglia di una fiaba a lieto fine Rai 2 trasmette giovedì 12 dicembre alle 21.20 ilMia Thermopolis è un’adolescente goffa e poco popolare che cerca di destreggiarsi tra lo studio, le compagne che la prendono in giro, una cotta per un ragazzo che non la considera e una migliore amica che è anche l’unica. Se questo non bastasse ci si mette anche la notizia sconvolgente che Mia ha origini nobili, che è nientemeno che una principessa e che dopo la morte del padre è la legittima erede al trono del principato di Genovia. Mia si troverà così sotto pressione, catapultata in un mondo che non conosce, guidata dalla nonna Clarisse Renaldi che avrà il compito di trasformarla in un perfetta sovrana.Nel(la co-protagonista de “Il diavolo veste Prada”) ...

