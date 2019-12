Premio Napoli 2019 verso il gran finale | cerimonia di gala il 18 dicembre al Mercadante

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In attesa di sapere chi trionferà tra i finalisti del 65esimo, nel corso delladiin programma mercoledì 18alle ore 19.00 nel Teatro, il presidente della FondazioneDomenico Ciruzzi svela i nomi dei vincitori delle sezioni speciali indicati dalla giuria tecnica. Il“Internazionale” va a Delphine Minoui, giornalista francese specializzata nel mondo arabo-musulmano, autrice nel 2018 del bestseller “Gli angeli dei libri di Daraya”.“Cultura” a Gabriele Salvatores, regista sensibile al fascino della letteratura, come dimostra la sua filmografia: ha vinto un Oscar nel 1992 per “Mediterraneo” ed è reduce dal successo del road movie “Tutto il mio folle amore”.“Napoletani illustri” a Vincenzo Maria Siniscalchi, avvocato, già più volte deputato e componente del Consiglio superiore della magistratura, nonché ...

raicinque : Il giovane #AlexanderMalofeev è protagonista del concerto dell'@OrchestraRai. Fenomeno mondiale, balzato alla ribal… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Smau #Napoli: tutti i vincitori del Premio #Innovazione: c'è anche @GradedSpa. Appuntamento venerdì alla @mostraoltremare… - andrewmorrisuk : RT @GradedSpa: #OpenInnovation, Premio #Smau a 23 casi di successo nella tappa in programma a Napoli il 12 e 13 dicembre. C'è anche @Graded… -