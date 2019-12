Portavano i migranti in Italia | 13 arresti tra il Salento e la Grecia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Mauro Indelicato La Guardia di Finanza ha scoperto, con la collaborazione della polizia greca e dell'Europol, due bande radicate ined inche riuscivano a portare nel nostro paese decine diDue gruppi criminali che, su entrambe le sponde dello Ionio, operavano per favorire il transito illegale dinel nostro territorio. Le indagini compiute sia inche in, hanno portato alla scoperta di due diverse bande che, in accordo tra loro, riuscivano a far arrivare lungo le coste salentine decine di soggetti con i cosiddetti “sbarchi fantasma”. Il blitz operato nelle scorse ore tra ile laha smascherato i due sodalizi criminali, composti complessivamente da 13 persone. Sette di loro operavano in, sei invece nel paese ellenico. Tutti adesso sono stati sottoposti a provvedimenti di custodia cautelare. Nel nostro paese, ...

xbici : @matteosalvinimi Nel 2018 ci sono stati sempre 3668 sbarchi fantasma e con te ministro, invece, 6300 Mentre blocca… - silstro2000 : RT @Sagitta11232071: Questa 'merda' deve girare il più possibile. Quello che si dice da tempo su #scafisti e '#migranti' viene confermato.… - Lu_nick3 : RT @Sagitta11232071: Questa 'merda' deve girare il più possibile. Quello che si dice da tempo su #scafisti e '#migranti' viene confermato.… -