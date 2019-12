Porsche - Al via i lavori per l' Experience Center Franciacorta

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Laha dato il via aiper la realizzazione dell'. Si tratta del primo centro di questo tipo in Italia (l'ottavo nel mondo) e nasce nella struttura già esistente dell'Autodromo didi Castrezzato, in provincia di Brescia. Pronto nel 2021 il primo centro in Italia. La Casa tedesca ha stanziato circa 26 milioni di euro per questo progetto: la struttura sarà pronta nei primi mesi del 2021. L'area complessiva è pari a 559.000 metri quadrati e sono previstisia per la riqualificazione delle strutture attuali, sia per la stesura di un nuovo manto di asfalto sul circuito. Saranno realizzati anche altri tracciati per le prove dinamiche, seguendo la stessa strategia dei centri di Lipsia, Atlanta, Los Angeles, Shanghai, Silverstone e Hockenheim.Eventi, competizioni e passione. Ilitaliano ospiterà eventi ...

