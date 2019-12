Porno | gli italiani settimi al mondo secondo Pornhub

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) 1° - Rocco Siffredi2° - Valentina Nappi3° - Brandi Love4° - Lana Rhoades5° - Adriana Chechnikha pubblicato il suo report annuale con i dati del 2019,cui aumenta nel nostro Paese la fruizione digrafia online. Siamo il 7° paese ale rispetto all’anno precedente abbiamo scalato una posizione in questa classifica singolare. A trainare questo aumento sono probabilmente i maschietti che rappresentano il 70% dei visitatori. Non è una novità: sebbene il consumo digrafia si sia diffuso anche fra il gentil sesso, gli uomini sono tuttora più numerosi oltre che più “costanti”. Aumenta anche il tempo medio di ogni singola visita su questa che è la principale piattaforma web d’intrattenimento per adulti. Quasi mezzo minuto in più rispetto al 2018: con dieci minuti e cinque secondi ci piazziamo in decima posizione. E tra le prime venti città alper accessi alla ...

