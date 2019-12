Pomeriggio 5 | Karina Cascella tuona | “Maria Monsé sfora il ridicolo!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)provoca MariaCinque: “Fai di tutto per apparire in tv”piace al pubblico di5 perché non ha peli sulla lingua, dice sempre ciò che pensa ai diretti interessati. Come oggi che ha letteralmente stroncato Maria. Il motivo?ha accusato la showgirl dire il ridicolo a causa di ciò che fa sui social per essere notata da Barbara d’Urso ed essere invitata di conseguenza in puntata. Tu, ma anche Carmen Di Pietro, sfori il ridicolo! Se un giorno Barbara d’Urso dovesse non chiamarmi più, io non farei mai quello che fai tu per farmi notare. Tu fai di tutto per apparire in tv! ha esclamato l’opinionista. Lo scontro trae Maria5 ha messo a dura prova la pazienza della conduttrice, in quanto le sue ospiti non facevano altro che accavallarsi con le loro ...

granato_serena : #Pomeriggio5: #KarinaCascella attacca #CarmenDiPietro, sull'#endometriosi, è scontro da #BarbaradUrso - granato_serena : Pomeriggio 5, Karina Cascella dà della 'capra' a Carmen Di Pietro sull'endometriosi - zazoomnews : Pomeriggio 5 Carmen Di Pietro chiede scusa. Karina Cascella: “Capra!” - #Pomeriggio #Carmen #Pietro #chiede -