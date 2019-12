Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– I venti ditornano a spirare tra i vicoli del Mercato. Quattro colpi di pistola sono stati esplosi la scorsa notte in via Carlo Celano, nel cuore della zona della. Una segnalazione è giunta al 113 la scorsa notte intorno all’una. Gli agenti della polizia sul posto hanno quindi eseguito i rilievi balistici di routine e repertato quattro bossoli calibro 9X21. Un colpo si è conficcato su un’auto in sosta, un altro su una saracinesca. La zona in cui è avvenuto il raid è storicamente ritenuta sotto il controllo del clan Rinaldi. L'articolo, è didiproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Polveriera ##Napoli, è di nuovo rischio faida: raffica di spari alle Case Nuove ** - kgvcav : RT @erosazzurro: Gattuso sa tutto della polveriera azzurra, ha accettato perché sa che verrà fatta pulizia, che il Napoli si ridimensionerà… - hispa82 : @luigioTAP Ma scusate, ma chi avremmo potuto prendere? Nella nostra attuale polveriera non viene nessun che non si… -