Platinette interrompe la pausa dalla tv, decine i chili persi: la foto che segna la sua rinascita (Di giovedì 12 dicembre 2019) Mauro Coruzzi, in arte Platinette, a settembre aveva fatto sapere di volersi prendere una pausa dalla tv e di non poter più prendere parte all'edizione di quest'anno di Italia Sì, il programma di Rai1 condotto da Marco Lioni. I motivi erano di salute, come lui stesso aveva voluto spiegare. In questi giorni su Instagram ha postato lo scatto del prima e del dopo, per condividere il suo percorso contro i problemi di salute con i suoi fan.

