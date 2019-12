Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – Un piccolo impianto diche tratta il rifiuto organico prodotto, in particolare, dalle mense e o dall’attivita’ di ristorazione dellebusiness (commerciali). E’Smart Comp, si tratta di piccole macchine modulari da 40 tonnellate annue a salire che trasformano sul posto gli scarti alimentari in fertilizzante naturale, tagliando di fatto i costi sia per il trattamento indi terzi sia quelli per il trasporto, con tanto di risparmio conseguente sulle emissioni di Co2. La multutility partecipata in maggioranza da Roma Capitale, che gia’ ne possiede uno da circa 40 tonnellate l’anno per la propria mensa, non sta pensando di rivolgersi a istituzioni o enti locali ma allebusiness (non centri commerciali ma anche stazioni, aeroporti, grandi cliniche private) e ha sottoscritto un primo accordo con Fiera ...

romadailynews : Piccoli impianti compostaggio #Acea: 250 in utenze: #Roma – Un piccolo impianto di… - ASRMoliseAcque : 10/12/2019 - AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - Lavori di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, nonché di piccol.… - TgrRaiFVG : Testato un nuovo sistema per la sicurezza dei bambini in seggiovia. È un contenitore imbottito dotato di imbragatu… -