Piazza Fontana | il corpo di Pinelli proiettato sulla facciata dell’ex Banca Nazionale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Ci sono ancora troppi segreti di Stato e troppi omissis sulle stragi fasciste”. È questa la denuncia del corteo organizzato da Milano antifascista, antirazzista meticcia e solidale per ricordare il cinquantesimo anniversario della strage di. Ed è proprio qui,delladell’Agricoltura, che sono state proiettate delle luci laser raffiguranti ildi Giuseppe. Il corteo partito simbolicamente daCavour, a poche centinaia di metri dalla Questura dove ha perso la vita cadendo da una finestra il ferroviere anarchico, accusato ingiustamente, in un primo momento, della strage. In testa lo striscione con la scritta “Strage di Stato, mano fascista. Milano non dimentica”, accanto quello degli studenti antifascisti “50 anni di bugie”. Le persone scese in strada hanno anche ricordato Saverio Saltarelli, ...

