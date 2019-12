Piazza Fontana | a Milano l’incontro tra le vedove Pinelli e Calabresi Il figlio del

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Il tempo non sempre passa invano e l’impossibile diventa possibile. E ogni volta mi commuove”. Con queste parole Mario, giornalista, ex direttore di Repubblica edel commissario Luigi, assassinato nel 1972, ha mostrato su Instagram e Facebook la foto dell’incontro tra la madre Gemma e la moglie dell’anarchico Giuseppe, Licia. Le duesi sono riviste oggi, a Palazzo Marino, a, in occasione dell’anniversario della strage di, di cui ricorrono i 50 anni. L’incontro, impresso in una foto molto significativa, è avvenuto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si è soffermato a parlare con le due. “Nel momento in cui facciamo memoria delle vittime die, con loro di Giuseppe, del Commissario Luigi– ha detto poi ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #12dicembre 1969 si compie la strage di Piazza Fontana: 17 morti e 88 feriti, ancora senza colpev… - matteosalvinimi : Mai più sangue, odio, violenza. Custodire la memoria del passato per costruire un futuro migliore. Onore a tutti i… - riotta : 12 12 1969 12 12 2019 In ricordo delle vittime della strage di Piazza Fontana. In ricordo di chi si è battuto, inva… -