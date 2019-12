Piano Anticorruzione | avviate consultazioni con cittadini e stakeholders

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Segretario generale e Responsabile Prevenzione della corruzione della Provincia di Benevento, Maria Luisa Dovetto, ha avviato la consultazione deie delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi () in occasione dell’elaborazione/aggiornamento dele Trasparenza dell’Ente. A questo scopo ed al fine di disegnare un’efficace strategia, la Responsabile Dovetto invita tutti i soggetti interessati a trasmettere entro e non oltre il 7 gennaio 2020 il proprio contributo propositivo. Un Avviso in tal senso è stato pubblicato sul portale della Provincia di Benevento, che riporta anche i modelli in formato .word per la compilazione dei contributi propositivi da parte degliinterni o esterni all’Ente. Le proposte devono essere inviate al Segretario Generale ...

