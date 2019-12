Persona 5 Royale finalmente in italiano

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 12 dicembre 2019) ATLUS, lo sviluppatore dell’acclamata serie di, apre le porte ad ancora più giocatori sottotitolando una delle sue serie più amate in più lingue. Per la prima volta in assoluto nella storia della serie, infatti,5 Royal sarà disponibile in versione completamente sottotitolata nelle seguenti lingue: Inglese, Francese,, Tedesco e Spagnolo, offrendo così una nuova esperienza di gameplay legata a. “Siamo davvero felici di poter portare sul mercato ulteriori localizzazioni di5 Royal, estendendo così l’esperienza di gioco a tutti i nostri fan Francesci, Italiani, Tedeschi e Spagnoli di tutto il mondo” – Jon Bailey, Brand Director di ATLUS Mentre il mondo si prepara ad immergersi nella nuova esperienza RPG di5 Royal, i Ladri ...

