Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) C'è un problema piuttosto antipatico segnalato di recente soprattutto da utenti in possesso di uno smartphone. A quanto pare, infatti, oltre a prendere in considerazione qualche dritta per accedere alla modalità provvisoria (come vi ho riportato nelle scorse ore), è molto importante concentrarsisu un bug specifico, ovvero la presenza permanente dell'. Si tratta di un problema magari non andrà a condizionare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare questi smartphone nel quotidiano, ma che allo stesso potrebbe rivelarsi assai fastidioso. Perché l'non va via dai device? Raccogliendo un po' di informazioni in giro per il web, ho avuto modo di individuare la causa del problema riscontrato da non pochi utenti che dispongono di modelli. In particolare, pare che tutto sia nato da uno dei recenti ...

OptiMagazine : Persistente icona sveglia su Huawei e Honor anche se disattivata: cause e soluzioni - cellicom : Avete l’icona della sveglia persistente? Non siete i soli: ecco a che cos’è dovuto - zazoomnews : Avete l’icona della sveglia persistente? Non siete i soli: ecco a che cos’è dovuto - #Avete #l’icona #della… -