Perinetti | “Napoli | Champions raggiungibile Campionato ancora lungo e Gattuso vuole far

(Di giovedì 12 dicembre 2019)su: conosce bene il Napoli e vivendolo avrà conferma di quello che pensa. Non è un allenatore fermo su uno schema,il massimo dai suoi giocatori Giorgio, direttore sportivo, è intervenuto a Radio Sportiva nel corso della trasmissione ‘Processo’ per parlare del Napoli, di Ancelotti e. Queste le sue parole: SU ANCELOTTI La mia strategia è più paziente, a differenza di un Zamparini o Preziosi che sono più decisionisti. Carlo è una persona squisita e competente oltre a saper gestire le situazioni con tatto. Pensavo che superando il turno rimanesse al suo posto. SULLO SPOGLIATOIO NAPOLI Situazione borderline. Non si era mai vista una squadra che si rifiuta di andare in ritiro. I giocatori devono essere messi difronte alle loro responsabilità. Conè un dovere dei calciatori rimettersi in carreggiata. SU ...

