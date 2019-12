Perde portafogli coi soldi per i regali di Natale: due 14enni lo trovano e glielo restituiscono (Di giovedì 12 dicembre 2019) "Questi ragazzi andrebbero premiati, anche dalle istituzioni", ha detto Marco C., 48 anni, imprenditore molto conosciuto nel settore della vendita di auto a Udine, subito dopo aver recuperato il suo portafoglio. Lo aveva perso a una concessionaria, fra Conegliano e San Vendemiano, in provincia di Treviso.

