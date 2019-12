Perché la Norvegia punta tutto sull’innovazione ambientale

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Veduta dalla Norwegian Opera House a Oslo (foto: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images) Paese che per decenni ha investito e si è sviluppato grazie all’industria petrolifera, lasi trova ora a un crocevia nel tentativo di sviluppare settori e industrie alternative per differenziare la sua economia e sopravvivere grazie a un futuro che prevede la fine delle emissioni di CO2 da combustibili fossili. Nominata capitale verde europea del 2019, durantel’anno le istituzioni norvegesi hanno voluto mostrare i loro progressi in ambito politico ed economico portandoli al centro del discorso anche durante la Cop25. “Le emissioni di CO2 sono una questione politica e devono essere trattate come una questione di governance” ha detto al summit spagnolo Vegar Andersen, vice sindaco di Oslo a Madrid per la conferenza sul clima. Il barlume di speranza per rimanere al passo ...

