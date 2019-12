Perché in Gran Bretagna si va ancora al voto

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dalla Brexit dipende la tenuta dell’Unione europea per come l’abbiamo conosciuta. Ma la Brexit dipende dalla nottata elettorale di oggi. Il Regno Unito sta per decidere, probabilmente una volta per tutte.la tornata del 12 dicembre è davvero un secondo referendum mascherato. Boris Johnson contro Jeremy Corbyn: non è una sfida personalistica, ma la fotografia di una polarizzazione politica derivante da anni di incertezze. Il 23 giugno del 2016, mentre si votava per la permanenza o meno nelle strutture istituzionali europee, conservatori e labouristi erano molto diversi da come sono adesso. Il populismo sovranista non eracosì chiacchierato, mentre la sinistra progressista non si erariposizionata dalle parti del massimalismo. In questi tre anni e mezzo sono cambiati molti paradigmi della politica britannica. Quello che prima si studiava in potenza, adesso ...

