Pensioni ultime notizie | Quota 100 e uscite scuola | circolare e scadenza

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 12 dicembre 2019)100 eEra molto attesa ladel Miur sui pensionamenti nel compartoe alla fine è arrivata. Disponibile sul sito del Ministero, nel decreto ministeriale si riepilogano requisiti, scadenze e modalità di presentazione della domanda di pensionamento per100 e per leanticipate o ordinarie. Ecco i punti salienti del testo., scadenze e date Relativamente al personale del comparto scolastico, nel decreto ministeriale si legge che la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie ha come termine ultimo il 30 dicembre 2019. Tali domande avranno effetto a partire dal 1° settembre 2020. Il 30 dicembre 2019 è anche il termineper tutto il personale del comparto scolastico che, una volta raggiunti i requisiti per la pensione ...

CatamartMc : RT @fulviagr: Prendi i soldi e scappa all' #Ilva di #Taranto! 'nelle ultime assemblee diversi #lavoratori hanno chiesto se ci fossero gli #… - 76Spartans : RT @fulviagr: Prendi i soldi e scappa all' #Ilva di #Taranto! 'nelle ultime assemblee diversi #lavoratori hanno chiesto se ci fossero gli #… - LauraSalvatorel : Pensioni, ultime notizie: ecco come dovrebbe essere la riforma -