Pensioni | gli scioperi bloccano la Francia | in Italia tutto o quasi tace

Leggi la notizia su firenzepost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) PARIGI – Il Governo Macron è in grave difficoltà a causa degliche stanno sconvolgendo soprati trasporti, per protesta contro la riforma delleannu nciata dal Governo e da Macron, che eleverà a 64 anni l’età pensionabile. Da noi, per l’elevazione a 67 anni, tutti allineati e coperti, anche parte dei sindacati, …

Ferraresi_V : Finalmente gli stipendi e le pensioni dei Vigili del Fuoco saranno equiparati a quelli delle Forze di Polizia. Ie… - francychicca621 : @ciaodom @StrunzTruppen @matteosalvinimi Si vabbe'. Adesso sono gli stranieri, che rappresentano lo 8% della popola… - ErnestoTaveri : qualcuno ha pensato che bastava fare comparsate tv per opporsi e soddisfare gli italiani a cui fottono pensioni e risparmi -