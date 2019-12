Parlamento | “cambi di casacca” in corso | ira Di Maio | Forza Italia si spezza

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Mala tempora currunt per la politicana: alla Camera dei Deputati e al Senato una crisi tutta di “palazzo” sta scuotendo non solo la maggioranza, ma anche le opposizioni. I deputati e senatori si stanno lanciando in grandi manovre, abbandonando fazioni politiche e abbracciandone altre. Lacentrifuga di questidisi muove in ogni direzione, dal Movimento 5 Stelle, che va verso la scissione, a, orma frammentata. Silvio Berlusconi non è più in grado di tenere i suoi in riga, che mal digeriscono l’assoggettamento alla Lega di Matteo Salvini, ora indagato per i voli di Stato. Disdiverso per Luigi Di, che si trova a far fronte ad un’emorragia di pentastellati a favore del leader leghista. A raccogliere i frutti, in tutta questa vicenda, sono i due Mattei, Renzi e Salvini, che ampliano le loro fila. I senatori del Movimento pronti a ...

Agenzia_Italia : La situazione aggiornata dei cambi di casacca in #Parlamento, un'elaborazione di Agi e @openpolis - BifronteGiano : @convivioblog Con questi in parlamento?? Lei scherza. la maggior parte vuol cambiare affinchè nulla cambi. Le posso… - marcogirgi : RT @MaxWildRunner: @marcogirgi @bonnie379 In un paese dove persino il Parlamento viene esautorato dei suoi poteri e dove ormai pure nel Pre… -