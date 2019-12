Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È stato uno dei “papà” del, poi ha abbandonato i numeri per il sogno della pizza. “Dalla carriera avevo ottenuto il massimo e sentivo tanta voglia di innamorarmi di un progetto”,si racconta all’HuffPost quindici anni dopo la sua scelta. E quindici anni dopo non tornerebbe indietro. Non ha rimorsi, né rimpianti. O forse uno solo: “Non aver cambiato vita prima”. Classe 1963,ha lavorato per Microsoft, Olivetti e IBM. Nel 1986, ha fatto parte del team di studio del prototipo per il chip delche tutt’oggi usiamo. I viaggi di lavoro che lo hanno portato in giro per il mondo sono sempre stati accompagnati dalla ricerca di cibi tipici e gusti particolari. L’enogastronomia era già allora il grande amore diche, stanco di spingere in alto l’asticella della ...

selcinosa : RT @HuffPostItalia: Paolo Graziani, tra i 'papà' del bancomat: 'Ho lasciato la matematica per il sogno della pizza' - HuffPostItalia : Paolo Graziani, tra i 'papà' del bancomat: 'Ho lasciato la matematica per il sogno della pizza' -