Pallanuoto | Mondiali under 20 2019 | parte bene l’Italia | USA battuti 18-11

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Iniziail cammino della Nazionale italiana di20 neidi categoria in Kuwait. Gli azzurrini, impegnati nel Gruppo C, si sono imposti per 18-11 all’esordio sugli Stati Uniti. Bella prova di forza della squadra guidata da Silipo: Narciso e Novara sono i top scorer con tre reti ciascuno. Domani giornata di riposo, sabato si torna in vasca per la sfida ai padroni di casa.U20 di Kuwait City – 1a giornata – Girone C STATI UNITI-ITALIA 11-18 (3-5, 2-5, 1-3, 5-5) Stati Uniti: Weinberg, Osborne, M. Vavic 3, Gruwell, Yuno, Zaan 1, Daube 3 (2 rig.), Ehrhardt 2, McQuet, Molthen 1, Woodhead 1, Loth, Emden. All. A. Rodriguez Italia: De Michelis, M. Di Martire 2, Ferrero 2, Antonucci, Narciso 3, G. Di Martire 1, M. Guidi, E. Novara 3, Mezzarobba 2, Tozzi, Spione 3, Tartaro 2, Di Donna. All. Silipo Arbitri: Zwart (Ned) e Deckman (Can) Note: sup. ...

