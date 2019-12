Padova | aggredito dai rottweiler della compagna | morto 49enne

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dramma a Pozzonuovo, in provincia di. Un uomo di 49 anni, Massimo Sartori, èper le ferite provocate dai due cani, un maschio di due anni e una femmina di nove. È stato dilaniato nel giardino di casa al capo e agli arti. Sartori è deceduto poco dopo i soccorsi. Sul posto i Carabinieri di Tribano. I due animali sono stati portati nel canile sanitario di Selvazzano. A trovare il corpo ormai senza vita è stata laquando è rincasata intorno alle 21.30. Nonostante la corsa dei medici del Suem 118 e i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare. LEGGI ANCHE: Tre cani nuotano in uno stagno e muoiono nel giro di 24 ore. LA DINAMICA Massimo Sartor stava rientrando a casa, quando nel giardino è statodai due caniche vive con lui nella stessa casa. L’uomo è stato azzannato al volto e ...

