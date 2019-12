Padova | aggredito da coppia di Rottweiler | muore per le gravi ferite

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019), 12 dic. (Adnkronos) - E' statodalladinel giardino di casa, ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale per leriportate nell'aggressione dei due animali. La tragedia è avvenuta ieri sera, all'incirca alle 21.45, a Pozzonovo, in provincia di Pado

MediasetTgcom24 : Padova, aggredito dai rottweiler della compagna: muore 49enne #PADOVA - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Padova, uomo aggredito e ucciso da due rottweiler. Inutili i soccorsi - margilarossa2 : RT @MediasetTgcom24: Padova, aggredito dai rottweiler della compagna: muore 49enne #PADOVA -