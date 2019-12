Oroscopo del giorno giovedì 12 dicembre Luna in Leone

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 12 dicembre 2019)deldi12, le previsioni delle stelle conin. Favoriti di oggi i segni di terra. Ariete Lain ottimo trigono vi regala unnel quale l’umore migliora e la vicinanza di chi amate (partner, figli, genitori, amanti) vi rende allegri e molto creativi. Approfittatene per pianificare … L'articolodel12inproviene da www.meteoweek.com.

Capricorno_astr : 12/dic/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 12/dic/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 12/dic/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -