Operazione “salviamo il Natale” | lavori in corso nel centro storico

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Dopo l’installazione di quelli che sembrano a tutti gli effetti dei vasi, si passa al lavoro per creare il perluminoso sulGaribaldi. Un lavoro celere per poter finalmente mostrare il volto migliore nel periodo del Natale. Un incarico che si è assunto il Comune di Benevento dopo il flop delle luci 3D pensate dalla Camera di Commercio. Operai al lavoro da questa mattina lungo l’arteria principale della città per cercare di bruciare le tappe e tentare di finire il tutto entro questa settimana. L'articolo“salviamo il Natale”:innelproviene da Anteprima24.it.

