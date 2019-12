Omicidio Sacchi | resta l’obbligo di firma per Anastasia | secondo il Gip non è credibile

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il gip Costantino De Robbio ha respinto la richiesta di revoca dell’obbligo dipresentata daKylemnyuk, ritenendo le dichiarazioni finora fatte dalla ragazza «lacunose e in più punti scarsamente plausibili». Il giudice ritiene quindi nonil racconto di, che ha raccontato agli inquirenti come la sera del 23 ottobre scorso fosse andata con il fidanzatoa un appuntamento con Giovanni Princi, al quale avrebbe dovuto consegnare un sacchetto di carta pieno di soldi. Denaro che dovevano essere «consegnati a un amico con cui aveva un appuntamento per un “impiccio” con le moto, con ciò intendendo – si legge nelle carte del del Gip – che Princi avrebbe dovuto acquistare una motocicletta di provenienza illecita e chiedendole di tenere il sacchetto nello zaino in attesa dell’amico». Una versione pocoche ...

