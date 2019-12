Omicidio Sacchi | nuovo arresto per De Propris

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Armando De, il padre del 22enne accusato di concorso inper il delitto del giovane Luca, è stato raggiunto in carcere da una nuova ordinanza di custodia cautelare.L'uomo, detenuto dal 29 novembre scorso perché trovato in possesso di un chilogrammo di droga, secondo gli inquirenti sarebbe stato in possesso dell'arma utilizzata per l'di Lucada parte, secondo le indagini, di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi in carcere dal 25 ottobre.Il 46enne, si legge nell'ordinanza firmata dal gip, potrebbe aver fornito l'arma al figlio Marcello Dee a Valerio Del Grosso. Particolare, questo, che rischia di aggravare la sua posizione. Per l'uomo la nuova accusa è di detenzione illegale della pistola calibro 38, mai ritrovata.Intanto la posizione di Anastasia Kylemnyk, la fidanzata diche si trovava con lui al momento dell'il ...

fattoquotidiano : Omicidio Luca Sacchi, Anastasia al gip: “Non sapevo di aver 70mila euro nello zainetto” - ANNAQuercia : Omicidio Sacchi, 'da Anastasia dichiarazioni inverosimili' - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5 la telefonata al 112 poco dopo l'omicidio di Luca Sacchi a Roma -